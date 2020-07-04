هزة أرضية بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية

سجلت المراصد الزلزالية التابعة إلى وزارة النقل، هزة أرضية بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر في محافظة السليمانية.

وذكرت وزارة النقل في بيان، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية.

وأضافت، ان قوة الهزة بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".