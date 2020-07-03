بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 03 تموز 2020
آخر الأخبار
الهاشمي: رؤساء الوزراء في العراق يمتلكون الحلول قبل تسنم المنصب ويعجزون عن تنفيذها بعد ذلك البديري: تخلّي الكتل السياسية الداعمة للكاظمي عنه يهدد بناء الدولة الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب دعوات إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار كورونا بالعراق.. والصحة تحذر من موجة ثانية للفايروس حملة اسقاط الكاظمي انطلقت .. يحمل رايتها العامري ويتبعه المالكي الاملاح تهدد الثروة الزراعية والسمكية في البصرة الاتصالات النيابية : القضاء على تهريب سعات الانترنت متوقف على هذين الامرين .. الازيرجاوي : الحكومة متخبطة بقراراتها .. ونواياها الحقيقية غير معروفة نائب : الابتزاز وراء تأخير افتتاح مستشفى وسط بغداد لجنة نيابية تحمّل كورونا مسؤولية عدم استرداد الاموال المهربة !!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 03 تموز 2020 03:53 م

الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

رئيس وزراء فرنسا
أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة، عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وجاء في بيان الإليزيه، أن "السيد إدوارد فيليب سلم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشؤون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة".

وقالت قناة "bfmtv" الفرنسية، إنه من غير المعروف حتى الآن من سيخلف فيليب الذي شغل منصب رئيس الحكومة الفرنسية على مدى 3 سنوات.

يأتي قرار الاستقالة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، التي تعرضت خلالها الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة، وهزيمة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه الرئيس الفرنسي ماكرون، في الانتخابات المحلية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل..التحالف العربي يعترض ويدمر 4 مسيرات مفخخة لميليشيات الحوثي الإيرانية 03 تموز 2020 03:43 م

ميركل

ألمانيا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي .. وميركل تطلب دعم مجلس الولايات 03 تموز 2020 03:34 م

155-153609-setback-irans-nuclear-program-fire_700x400

"كاستيكس".. مسؤول رفع تدابير كورونا رئيسا للحكومة الفرنسية بعد استقالة إدوارد فيليب 03 تموز 2020 03:29 م

Doc-P-350608-637292731648775568

بعد فنزويلا... سفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بالمحروقات 02 تموز 2020 02:57 م

مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي يصادق بالإجماع على قرار بشأن فيروس كورونا 02 تموز 2020 02:24 م

الحوثي

السعودية تعترض هجوما حوثيا "إيراني الصنع": سنقطع أيادي الإرهاب التى تستهدفنا 02 تموز 2020 02:00 م

e860f356-c2f1-4ceb-b095-2a5ea4791797

طهران تكشف عن وقوع انفجار في محطة نطنز النووية ..والخبراء يبدأون التحقيق 02 تموز 2020 11:39 ص

هواوي

عقوبات أميركية تهدد 20 شركة صينية لهذا السبب 01 تموز 2020 03:41 م

التعليقات