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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 03 تموز 2020 03:44 م

دعوات إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار كورونا بالعراق.. والصحة تحذر من موجة ثانية للفايروس

كورونا في العراق1

دعت "لجنة الإنقاذ الدولية" المعنية بالأزمات الإنسانية حول العالم إلى "مضاعفة الجهود" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 2184 حالة إصابة جديدة و110 وفيات، ليرتفع إجمالي الحالات في العراق إلى أكثر من 53 ألف إصابة ونحو 2100 حالة وفاة.

والعراق من بين ثلاث دول عربية سجلت أعلى الوفيات، بحسب إحصاء لمكتب شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية.

وأشارت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان لها إلى أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 53708 حالة في الأول من يوليو وذلك ارتفاعا من 6868 في 1 يونيو.

وقالت كريستين بيتري، مديرة اللجنة في العراق، إن معدل انتشار الفيروس "مقلق للغاية. نحن نشهد أكثر من ألف حالة جديدة كل يوم وأحيانا أكثر من ألفي حالة وليست هناك أي علامات على التباطؤ".

وقالت المنظمة الدولية، إنه مع عودة الاحتجاجات في العراق مرة أخرى، فإنها تدعو إلى مزيد من الجهود "لضمان إدراك العراقيين كيفية انتشار المرض وحماية أنفسهم والآخرين بشكل صحيح حتى يمكن السيطرة على الوضع".

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من موجة ثانية لجائحة كورونا، في حال تراخي الإجراءات الأمنية الخاصة بتطبيق حظر التجول الجزئي والشامل، واستمرار المواطنين بتجاهل تعليمات الوقاية.

من جانبه، قال وكيل الوزارة حازم الجميلي، إن العراق لا يزال ضمن الموجة الأولى "نتيجة الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية والحكومية" لكنه حذر من أن أي "تراخ قد يؤدي لدخول البلاد موجة ثانية من الفيروس".

وبخصوص التداعيات الاقتصادية للجائحة، قالت بيتري: "فقد الناس وظائفهم ويكافحون للعثور على المال لشراء الخبز. إنهم يأكلون أقل وينفقون مدخراتهم ويغرقون في الديون".

وأظهر استطلاع أجرته المنظمة الدولية على 1491 شخصا في العراق حول تداعيات أزمة كورونا عليهم اقتصاديا أن نحو 87 في المئة منهم فقدوا وظائفهم جراء الإغلاق، وقال 73 في المئة إنهم قللوا كميات الطعام التي يأكلونها لتقليل النفقات، وقال 68 في المئة إنهم ينفقون مدخراتهم، فيما ذكر 61 في المئة أنهم أصبحوا غارقين في الديون.

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