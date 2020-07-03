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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 تموز 2020 03:38 م

حرب كورونا مستمرة .. الذهب يستقر والنفط يهبط في تعاملات اليوم الجمعة

الذهب
هبطت أسعار النفط واستقر الذهب، في تعاملات الجمعة، وربحت مؤشرات التشاؤم، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا وخاصة في أمريكا، واستمرار التوتر بين واشنطن وبكين.
وتخلت أسعار النفط، عن مكاسب حققتها في وقت سابق، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة، شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش.
فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو ما يوازي 0.9% إلى 40.30 دولار للبرميل.
ارتفاع أسبوعي
في المقابل ارتفع الخامين القياسيين ما يزيد عن 2% أمس الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.
وفي ختام هذا الأسبوع، ارتفع برنت 4.3% وخام غرب تكساس مرتفع 4.7%.
لكن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاعات في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة.

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "السوق باتت واثقة على نحو متزايد في أن تخفيف القيود على السفر والأنشطة سيعزز الطلب على النفط الخام، لكن تقدم الجائحة يهدد بعرقلة هذا التعافي".
وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع أن يتحرك العديد من الأمريكيين على الطرق.
أضاف إيه.إن.زد ريسيرش: "تعافي الطلب على البنزين سيتوقف عن التقدم حتى يتحسن الاقتصاد الأمريكي".
وأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/حزيران الماضي.
استقرار الذهب
استقرت أسعار الذهب، الجمعة، إذ طغت المخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش
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