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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 03 تموز 2020 03:32 م

الاملاح تهدد الثروة الزراعية والسمكية في البصرة

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الاملاح تهدد الثروة الزراعية والسمكية في البصرة


حذر مزارعون  في قضاء الفاو وناحية السيبة جنوبي البصرة من  كارثة بيئية ستحل بالثروة السمكية والحيوانية والزراعية بسبب ارتفاع الملوحة في مياه شط العرب، او ما يسمى بالمد الملحي الموسمي المتكرر دون معالجة.

وقال احد المزارعين :" بعد ان  اكملنا اعمار البساتين  مؤخراً ، وبدأنا بزراعة كافة انواع الخضراوات ،  تعرضت مزارعنا اليوم الى الملوحة بسبب ارتفاعها من مياه شط العرب" ، مشيراً الى :"ان حكومة البصرة المحلية لم تتخذ موقفا حازما بشأن الاطلاقات المائية المتناقصة ، من اجل انعاش القطاع الزراعي في البصرة ".

فيما  اوضح  مستثمر في تربية الاسماك بناحية السيبة " ان درجة  الملوحة في ناحية المعامر شمال الفاو ، بلغت  5990ppm   ، الامر الذي  تتسبب في نفوق  الاسماك واتلاف وموت النبات والنخيل ".

 واضاف :" ان الخسائر ستكون  بالمليارات مالم تتم المعالجة " ،  منتقدا حكومة  البصرة المحلية  بهذا الشأن  .

واكد :" ان هذا الحال ، اذا بقي خلال الاسبوعين القادمين ، نتوقع هلاكا في مزارع الاسماك والعجول والمحاصيل الزراعية ".
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