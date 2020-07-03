الاتصالات النيابية : القضاء على تهريب سعات الانترنت متوقف على هذين الامرين ..



اكدت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ان القضاء على تهريب سِعات الانترنت مرهون بشرطين .



وقالت عضو اللجنة النائبة هدى سجاد في تصريح صحفي :" ان القضاء على تهريب الانترنت يتطلب وجود برنامج لوزير الاتصالات ودعم حكومي" ، لافتة الى :" ان عمليات التهريب موجودة في اغلب منافذ العراق البرية والبحرية".



واضافت سجاد :" ان لجنة الاتصالات والاعلام سبق وان دعت وزير الاتصالات الى مقر اللجنة بحضور وكيل جهاز الامن الوطني ،وتمت مناقشة سبل منع التهريب "، مبينة :" ان منع التهريب مهم لامن المنطقة وامن العراق الداخلي ،اضافة الى تحقيق ايرادات ،لاسيما في الظروف الاقتصادية الراهنة ".