الازيرجاوي : الحكومة متخبطة بقراراتها .. ونواياها الحقيقية غير معروفة



اكد النائب عن تحالف "سائرون" مضر الازيرجاوي:" ان هناك تخبطا في القرارات التي تصدرها الحكومة ، في وقت يعاني فيه البلد من ازمات متعددة" ، لافتا الى :" ان الوضع الراهن بحاجة الى مزيد من الوقت لحل الاشكاليات وتجاوز الازمات ومعرفة حقيقة جدية القرارات ".



وقال الازيرجاوي في تصريح صحفي :" هناك بعض التخبطات ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، لكن يجب ان ننتظر فترة معينة من اجل معرفة برنامج الحكومة ونواياها الحقيقية ".



واضاف:" ان البلد يعاني من جملة ازمات ، خاصة جائحة كورونا والوضع المالي المتأزم، وبالتالي ينبغي متابعة قرارات الحكومة لرؤية مدى جديتها في اتخاذها وتشخيص الخلل الحاصل ".



وبين :" ان البرلمان معني بمتابعة مايصدر من الحكومة، لكن جائحة كورونا قد تعرقل واجبات البرلمان ".