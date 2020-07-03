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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 03 تموز 2020 03:30 م

الازيرجاوي : الحكومة متخبطة بقراراتها .. ونواياها الحقيقية غير معروفة

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الازيرجاوي : الحكومة متخبطة بقراراتها .. ونواياها الحقيقية غير معروفة

اكد النائب عن تحالف "سائرون" مضر الازيرجاوي:"  ان هناك تخبطا  في القرارات التي تصدرها الحكومة ، في وقت يعاني فيه البلد من ازمات متعددة" ، لافتا الى :" ان الوضع الراهن بحاجة الى مزيد من الوقت لحل الاشكاليات وتجاوز الازمات ومعرفة حقيقة جدية القرارات ".

وقال الازيرجاوي في تصريح صحفي :" هناك بعض التخبطات ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، لكن يجب ان ننتظر فترة معينة من اجل معرفة برنامج الحكومة ونواياها الحقيقية ".

واضاف:" ان البلد يعاني من جملة ازمات ، خاصة جائحة كورونا والوضع المالي المتأزم، وبالتالي ينبغي متابعة قرارات الحكومة لرؤية مدى جديتها في اتخاذها وتشخيص الخلل الحاصل ".

وبين :" ان البرلمان معني بمتابعة مايصدر من الحكومة، لكن جائحة  كورونا قد تعرقل واجبات البرلمان ".
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