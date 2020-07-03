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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 03 تموز 2020 03:26 م

لجنة نيابية تحمّل كورونا مسؤولية عدم استرداد الاموال المهربة !!

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لجنة نيابية تحمّل كورونا مسؤولية عدم استرداد الاموال المهربة !!


اعلنت لجنة النزاهة النيابية، ان فايروس كورونا تسبب بعدم التحرك لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق.

وقال مقرر اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشان الاموال المهربة، فيها اسماء الاشخاص والاموال الموجودة خارج العراق".

واضاف المياحي :" ان العراق لديه اموال كثيرة في الخارج ،  قسم منها مجمد والاخر بايد غير امينة ".

واوضح  :" ان جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الاموال"، مشيرا الى :" ان لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الاموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد ٢٠٠٣ من الاموال، وبعد انتهاء الجائحة ستتم متابعة الملف بشكل كامل ".
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