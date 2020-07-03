لجنة نيابية تحمّل كورونا مسؤولية عدم استرداد الاموال المهربة !!





اعلنت لجنة النزاهة النيابية، ان فايروس كورونا تسبب بعدم التحرك لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق.



وقال مقرر اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشان الاموال المهربة، فيها اسماء الاشخاص والاموال الموجودة خارج العراق".



واضاف المياحي :" ان العراق لديه اموال كثيرة في الخارج ، قسم منها مجمد والاخر بايد غير امينة ".



واوضح :" ان جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الاموال"، مشيرا الى :" ان لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الاموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد ٢٠٠٣ من الاموال، وبعد انتهاء الجائحة ستتم متابعة الملف بشكل كامل ".