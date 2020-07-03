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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 03 تموز 2020 03:19 م

الجبوري: أطلقوا الأبرياء من السجناء

سليم الجبوري
طالب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الحكومة بحماية السجناء من فيروس كورونا.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المناشدات لما يحصل في سجن المقدادية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مما يعانيه السجناء من إهمال طبي".

وأضاف: "مسؤولية الحكومة حماية أرواح المواطنين ،والسجناء مواطنون عراقيون يجب حمايتهم من انتشار الوباء الذي بدأ يتصاعد في السجون ،القضاء لم يحكم عليهم بالموت".

واختتم الجبوري قائلاً: "أطلقوا الأبرياء من السجناء".
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