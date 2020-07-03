الجبوري: أطلقوا الأبرياء من السجناء

طالب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الحكومة بحماية السجناء من فيروس كورونا.



وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المناشدات لما يحصل في سجن المقدادية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مما يعانيه السجناء من إهمال طبي".



وأضاف: "مسؤولية الحكومة حماية أرواح المواطنين ،والسجناء مواطنون عراقيون يجب حمايتهم من انتشار الوباء الذي بدأ يتصاعد في السجون ،القضاء لم يحكم عليهم بالموت".



واختتم الجبوري قائلاً: "أطلقوا الأبرياء من السجناء".