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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 03 تموز 2020 01:47 م

تسجيل 31 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفايروس كورونا في ديالى

كورونا-العراق
أفاد مصدر طبي في ديالى، بأن المحافظة سجلت 31 إصابة جديدة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وقال المصدر في تصريح صحفي، تم فحص ٨١ مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة  وأظهرت الفحوصات ٣١ إصابة مؤكدة موزعة على مختلف اقضية ونواحي محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، أن حالة واحدة من ضمن المؤكدة اصابتهم أعلاه هي من الملاكات الطبية وأخرى للملاكات الصحية.

وأجمل المصدر العدد التراكمي الكلي للمُؤكدة إصابتهم في محافظة ديالى بفيروس كورونا منذ ٤ آذار الماضي ولحد الآن بـ ١٥٣١حالة، منهم ٢٤٥ في الملاكات التمريضية و٩٣ طبيبا وصيدليا.

ونوهَ المصدر إلى أنه تم تسجيل ٣حالات وفاة جديدة في محافظة ديالى، موضحا ان العدد التراكمي الكلي لعدد المتوفين منذ تسجيل حالة الوفاة الاولى بتاريخ ٢٢ آذار الماضي ولحد الآن بلغ ٩٣ حالة، من ضمنهم طبيب واحد.

وأضاف المصدر ان عدد حالات الشفاء كان ٣٥حالة ، وبذلك يكون عدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء منذ ١٠ آذار الماضي ولحد الان ٦٩٦ حالة ، منهم ٨٤ طبيبا وصيدليا وتمريضيا .
وأشار المصدر إلى أن ٧٤٢ مريضا يخضعُ للعلاج في ردهات الحجر.
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