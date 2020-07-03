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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 03 تموز 2020 11:16 ص

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة فى الموصل تعود لفترة سيطرة داعش الإرهابي

مقبرة جماعية

عثرت القوات الأمنية على مقبرة جماعية جديدة، في قرية حميدات القريبة من ناحية بادوش، الواقعة إلى غرب الموصل، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.

وعثرت القوات الأمنية على رفات جثث دفنت في خندق يمتد لمئات الأمتار، التي أيضاً نقلت عن مسؤولين قولهم إن خبراء الطب الشرعي شرعوا بإجراء اختبارات طبية، غير أنها توقفت بسبب فيروس كورونا.

ويعتقد مسؤولون عراقيون أن الأكثرية من رفات الموجودين تعود لسجناء من الطائفة الشيعية، أخرجهم مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي من سجن بادوش مباشرة بعد السيطرة على الموصل في يونيو 2014.

واستعادت القوات الأمنية السجن في مارس 2017 ويقول تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تنظيم الدولة أعدم نحو 600 سجين شيعي بعدما أخرجهم من سجن بادوش مع عدد آخر من السجناء، وبلغ العدد الإجمالي آنذاك 1500 شخص ولكن السجناء السنة فصلوا عن الشيعة قبل اقتياد الأخيرين إلى أمكنة مجهولة في الصحراء .

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