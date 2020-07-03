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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 03 تموز 2020 10:45 ص

كارتر يؤكد استمرار دعم بريطانيا للجيش العراقي في كافة المجالات

نيكولاس كارتر
أكد رئيس أركان الجيش البريطاني نيكولاس كارتر استمرار بلاده بدعم الجيش العراقي في المجالات كافة.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع العراقية، أن "رئيس أركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أركان الجيش البريطاني الفريق أول نيكولاس كارتر".

وتم خلال الاتصال "مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تخص التعاون العسكري وباقي المجالات الأخرى بين البلدين الصديقين".

وأشاد رئيس أركان الجيش بالدور الكبير لبريطانيا باعتبارها المسهم الثاني في التحالف الدولي في تقديم الدعم والإسناد للجيش العراقي في محاربة ما تبقى من خلايا "داعش".

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش البريطاني استمرار بلاده بدعم الجيش العراقي في المجالات كافة، مشيدا بقدرات العراقيين وبطولاتهم في تحقيق الانتصارات على الإرهاب.
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