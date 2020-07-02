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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 02:45 م

دراسة طبية حديثة تكشف تفاصيل مثيرة عن فيروس كورونا

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كشفت دراسة طبية حديثة، أن فيروس كورونا المستجد قد يكون قادراً على إصابة خلايا القلب في جسم الإنسان، وهو ما يعني أن مرض "كوفيد 19" ليس مجرد إنفلونزا كما يعتقد كثيرون.

وأوردت الدراسة المنشورة في مجلة "سي ريبورتس ميديسين" الطبية، أن العلماء رصدوا هذه الإمكانية بعد إجراء تجارب دقيقة داخل المختبر.

واستخدم الباحثون خلايا قلب تم إنتاجها داخل المختبر عن طريق تقنية الخلايا الجذعية، في مسعى لرصد تأثير فيروس كورونا المستجد واسمه العلمي "سارس كوف 2" على عضلة القلب.

ويعاني عدد من مرضى كورونا اضطرابات في القلب، لكن سبب هذه المشكلة ما يزال غير واضح، بحسب باحثين.

ويرجح الباحثون في الوقت الحالي أن تكون هذه الاضطرابات ناجمة عن مشاكل مسبقة في القلب، أو عن الالتهاب ونقص الأوكسجين.

وقال آرون شارما، وهو باحث في مركز "سيدارز سيناي" الطبي، إن خلايا القلب التي أصيبت ب‍فيروس كورونا لم تعد قادرة على النبض بالوتيرة نفسها بعد مرور 72 ساعة.

وأضاف الباحث "لم نكتشف أن هذه الخلايا تصاب فقط ب‍فيروس كورونا المستجد، لكن وجدنا أن العدوى تنتشر بسرعة في خلايا عضلة القلب".
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