حقوق الإنسان تحذر من كارثة في مراكز السجون لهذا السبب

حذر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان ثامر الشمري، اليوم الخميس، من كارثة في مراكز الاحتجاز والسجون بالعراق، فيما طالب بمنع حالات التلامس بين المصابين والتعفير وتعريض النزلاء للتشميس المستمر.

وقال الشمري في بيان له ان "على الحكومة والجهات المختصة، ضرورة التدخل العاجل لمتابعة واتخاذ الاجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون كافة، وذلك بعد ورود تقارير رصدية لفرق المفوضية بحصول اصابات بفيروس كورونا في عدد منها، مما ينذر بكارثة انسانية لايحمد عقباها".



وشدد الشمري على "ضرورة ايجاد الحلول المناسبة بشأن حالات الاكتظاظ الحاصلة في السجون، والتخفيف من العقوبات بحسب نوعها واصدار عفو عام عن الذين لاتخل جرائمهم بالامن العام ولا تتسبب باي خطر على المجتمع ومنع حالات التلامس بالمصابين والتعفير وتعريض النزلاء للتشميس المستمر".



واكد على اهمية "اتباع كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ان تحفظ تلك الاماكن من انتشار الجائحة في الوقت الذي يشهد عموم العراق زيادة في حالات الإصابة والوفيات بحسب مايصدر من تقارير يومية من وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية".