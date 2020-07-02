نائب يدعو الكاظمي إلى إلغاء صندوق إعمار المناطق المستردة لهذا السبب

دعا النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء صندوق اعمار المناطق المحررة وتحويل مبالغه إلى جميع المحافظات بحسب الحاجة، معتبراً أن الصندوق "فقد الغاية التي تأسس من أجلها".



وقال التميمي في حديث له "ندعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإلغاء صندوق اعمار المناطق المحررة وتحويل مبالغه إلى جميع المحافظات بحسب الحاجة لاعمار وإدامة البنى التحتية في جميع المحافظات".





