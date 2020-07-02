فيتنام تعتذر عن لقاء اسود الرافدين .. وعمان قد تكون البديل

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان منتخب فيتنام اعتذر عن مواجهة المنتخب الوطني ودياً قبيل التصفيات الاسيوية المزدوجة.



وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة شامل كامل في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، اعتذر عن مواجهة المنتخب الوطني بسبب قرارات خلية الازمة في البلاد ".



واضاف :" ان الاتحاد العُماني لكرة القدم، فاتح الهيئة التطبيعية للقاء منتخبنا الوطني ودياً في شهر آب المقبل" ، مشيراً الى :" ان الهيئة ستشاور المدرب كاتانيتش قبل الرد على الاتحاد العماني ".



يذكر ان العراق سيواجه سوريا والاردن ودياً في شهر تشرين الاول المقبل ، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

ف.ا