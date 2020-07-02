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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 02:30 م

بسبب كورونا ... نسبة الفقر في العراق ترتفع الى 34%

شعار-وزارة-العمل

كشفت  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن  ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الى 34% بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، ما احدث ازمة اقتصادية لاصحاب الدخل المحدود.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح صحفي :" عقب انتشار فايروس كورونا و انخفاض اسعار النفط عالميا، انعكس الامر  في  زيادة نسبة الفقر في البلاد، اذ ارتفعت من 22 الى 34 بالمئة" ، مرجحا ان يحدث ذلك ازمات اقتصادية وصحية .

وبين الركابي :" ان  الوزارة تسعى الى تجاوز الازمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لايجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة، اضافة الى الاجراءات التي تقدمها الدولة للشرائح التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من اصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من اجراءات فرض حظر التجوال الوقائي".

ف.ا
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