الطيران المدني يؤكد استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة حتى 15 تموز

أكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية 15 تموز الحالي.

وقالت السلطة في بيان لها ، إن "تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد مستمر لغاية الخامس عشر من تموز الجاري والذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد".





