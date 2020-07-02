ارادة : اربع اولويات لتحالف الحكيم الجديد



اعلنت حركة "ارادة" ان هناك اربع اولويات لتحالف (عراقيون) الذي اعلن عن تشكيله قبل يومين .



وقال النائب عن الحركة حسين عرب في تصريح صحفي :" ان تحالف (عراقيون) داعم للدولة بمختلف مساراتها بشكل عام، وهو امر مهم في هذه المرحلة ".



واضاف :" ان اولويات هذا التحالف هي الانتخابات المبكرة، ومكافحة الفساد، والشد على يد الحكومة لتقديم الخدمات للمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، وعودة النازحين والمهجرين"، مبيناً :" ان هذا التحالف سيعمل بكل قوة من اجل تحقيق اهدافه الوطنية".



واعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه اسم "عراقيون" .



ف.ا