بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 03 تموز 2020
آخر الأخبار
فيتنام تعتذر عن لقاء اسود الرافدين .. وعمان قد تكون البديل بسبب كورونا ... نسبة الفقر في العراق ترتفع الى 34% ارادة : اربع اولويات لتحالف الحكيم الجديد محلل : الانتخابات لن تغير شيئا من المشهد السياسي ... والزعامات كما هي !! هيئة النزاهة تعلن ضبط مخالفات مالية في تربية ديالى زوج في كربلاء يقتل اطفاله الاربعة حرقا بسبب طلب زوجته الطلاق منه ائتلاف المالكي ينتقد تشكيل تحالف عراقيون الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 28 محصولا زراعيا البعيجي: تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين أمر غير مبرر الكربولي:اعداد المصابين بفيروس كورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 02:08 م

مسلسل نفوق الأسماك يعود من جديد .. ما الأسباب ؟

أسماك نافقة
اعلنت قائممقامية قضاء "سيد صادق" التابع لمحافظة السليمانية اليوم الخميس نفوق قرابة 8 آلاف سمكة داخل حقل لتربية الاسماك بسبب تسمم وتلوث المياه.

وقالت القائممقامية في بيان  اليوم، انه مساء امس وبعد ابلاغنا من قبل فلاح بنفوق اسماكه كافة دخل حقل لتربية الاسماك في احدى القرى التابعة للقضاء تم على الفور تشكيل لجنة خاصة زارت الحقل وشرعت بالتحري عن الاسباب التي ادت لنفوق تلك الكميات من الاسماك.

واوضح البيان انه بعد التحري والتحقيق من قبل اللجنة، والدكتور البيطري في قضاء سيد صادق تبين ان تلك الاسماك نفقت جراء تلوث وتسمم المياه بسبب ارتفاع مادة"الامونيا".

وتابع البيان ان ارتفاع نسبة تلك المادة ادى الى انعدام الأوكسجين وتلوث المياه لعدم استبدالها داخل حوض تربية الاسماك اضافة الى تسممها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
e860f356-c2f1-4ceb-b095-2a5ea4791797

العراق يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي ويسعى لاستثمارات سعودية بحقول الغاز 02 تموز 2020 02:54 م

السجون

حقوق الإنسان تحذر من كارثة في مراكز السجون لهذا السبب 02 تموز 2020 02:41 م

العراق

فيتنام تعتذر عن لقاء اسود الرافدين .. وعمان قد تكون البديل 02 تموز 2020 02:36 م

شعار-وزارة-العمل

بسبب كورونا ... نسبة الفقر في العراق ترتفع الى 34% 02 تموز 2020 02:30 م

رواتب

البنك المركزي يكشف عن تطور جديد بشأن رواتب ثلاثة أشهر مقبلة للموظفين 02 تموز 2020 02:03 م

على تتر

محافظ دهوك الجديد يتسلم مهام عمله رسميا اليوم 02 تموز 2020 01:54 م

وزارة الزراعة

الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 28 محصولا زراعيا 02 تموز 2020 01:01 م

منصور البعيجي

البعيجي: تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين أمر غير مبرر 02 تموز 2020 12:58 م

التعليقات