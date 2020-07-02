مسلسل نفوق الأسماك يعود من جديد .. ما الأسباب ؟

اعلنت قائممقامية قضاء "سيد صادق" التابع لمحافظة السليمانية اليوم الخميس نفوق قرابة 8 آلاف سمكة داخل حقل لتربية الاسماك بسبب تسمم وتلوث المياه.



وقالت القائممقامية في بيان اليوم، انه مساء امس وبعد ابلاغنا من قبل فلاح بنفوق اسماكه كافة دخل حقل لتربية الاسماك في احدى القرى التابعة للقضاء تم على الفور تشكيل لجنة خاصة زارت الحقل وشرعت بالتحري عن الاسباب التي ادت لنفوق تلك الكميات من الاسماك.



واوضح البيان انه بعد التحري والتحقيق من قبل اللجنة، والدكتور البيطري في قضاء سيد صادق تبين ان تلك الاسماك نفقت جراء تلوث وتسمم المياه بسبب ارتفاع مادة"الامونيا".



وتابع البيان ان ارتفاع نسبة تلك المادة ادى الى انعدام الأوكسجين وتلوث المياه لعدم استبدالها داخل حوض تربية الاسماك اضافة الى تسممها.