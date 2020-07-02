البنك المركزي يكشف عن تطور جديد بشأن رواتب ثلاثة أشهر مقبلة للموظفين

رجح البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، صرف رواتب موظفي الدولة بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى اعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي احسان شمران إن "البنك المركزي له دور كبير في مواجهة الازمة المالية الراهنة"، مؤكداً "اعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار".

واضاف ان "هذه السندات ستمكن الوزارة من تأمين رواتب الموظفين لأشهر تموز واب وايلول، لافتا الى ان البنك سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات".

واشار شمران الى ان "وزارة المالية اجرت مباحثات مع البنك المركزي وبعض المصارف لاعادة خصم هذه السندات، مبينا ان البنك اجتمع مع المالية والمصارف وقام بخصم هذه المبالغ واودعها في حسابات الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد". بحسب وكالة الانباء العراقية.

ولفت الى "ايداع مبلغ 4 تريليون و300 مليار دينار في حسابات المصارف منذ الاربعاء الماضي، لافتا الى ان المالية بامكانها ان تستلم الاموال من المصارف، مرجحا "صرف رواتب الموظفين في بداية الاسبوع المقبل".

وبين شمران ان "البنك المركزي يقف الى جانب الحكومة لاسناد المالية العامة من أي أزمة قد تواجهها، مشيرا الى ان حجم تعاون المصارف محدود نسبيا باستثناء الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة.

ورجح، "انفراج الازمة المالية بتعافي اسعار النفط والاقتصاد العالمي"، مبينا ان "الدولة تعمل باتجاه تحسين الموارد المالية العامة من خلال تفعيل الضرائب والجمارك بالاضافة الى موارد النفط".