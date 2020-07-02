السعودية تعترض هجوما حوثيا "إيراني الصنع": سنقطع أيادي الإرهاب التى تستهدفنا

أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية وصفها بالنوعية للرد على هجوم صاروخي لجماعة "أنصار الله" الحوثيين تجاه الأراضي السعودية.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، إن قوات التحالف دمرت 8 طائرات بدون طيار وأسقطت 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه أراضي المملكة.

وأكد أن "الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في محاولة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض، إيراني الصنع".

وأضاف المالكي "سنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية"، مشددا على أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به".

واعتبر المالكي أن الحوثيين "رهينة بيد الإيرانيين"، لافتا إلى أن "الانقلابيين "لم يلتزموا بالهدنة المعلنة معهم".