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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 01:54 م

محافظ دهوك الجديد يتسلم مهام عمله رسميا اليوم

على تتر
  تسلم محافظ دهوك الجديد علي تتر مهام عمله بشكل رسمي وذلك خلال مراسم اقيمت اليوم الخميس في مقر الحكومة المحلية بحضور وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر احمد ورئيس مجلس محافظة دهوك فهيم عبدالله .
واشاد وزير الداخلية في كلمة له بجهود المحافظ السابق فرهاد الاتروشي خلال عمله لمدة ست سنوات الماضية وتمكنه من تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة، متمنيا  للمحافظ الجديد النجاح في عمله.
من جهته شكر فرهاد الاتروشي للكوادر الادارية والمؤسسات الحكومية التي قدمت خدمات خلال مدة توليه المنصب، معتذرا عن اي خطأ غير مقصود ان حصل خلال تلك المدة.
المحافظ الجديد علي تتر تحدث في كلمة له في مراسم تنصيبه عن المدة السابقة التي مرت على المحافظة من ازمات، متعهدا بالعمل كفريق واحد ضمن كواجب وطني واخلاقي، والعمل في اطار القانون بعيدا عن المحسوبية والنظر للمواطنين سواسية دون اي تفرقة بعيدا عن المصالح الحزبية.
وطالب تتر اهالي دهوك بالاستجابة لقرارات الادارة لتجاوز الازمات .
وصوّت مجلس محافظة دهوك يوم الخميس الماضي وبأغلبية الحضور على "علي تتر" رئيسا جديدا للحكومة المحلية خلفا لفرهاد الاتروشي.
وادى المحافظ الجديد يوم الاثنين اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية محافظاً جديداً لدهوك خلال مراسم خاصة.
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