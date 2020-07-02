هدفه تعطيش العراقيين .. إيران تواصل أعمالها العدائية وتدشن سدا بمنطقة حدودية مع العراق

يواصل النظام الإيراني أعماله العدائية للدول الجيران ومن بينها تشييد سد للمياه لخنق العراق مائيا .

افتتح الرئيس الايراني حسن روحاني hgيوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس سد شرفشاه في المنطقة الحدودية من سومار- نفت شهر التابعة لمقاطعة قصرشیرین غرب کرمانشاه المحاذي للعراق.

وسد "شرفشاه" المدشن يقع بمنطقة "قصر شيرين" في كرمانشاه، بدعم تمويل حكومي يبلغ 580 مليار ريال وصندوق الوطني للتنمية 4.42 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

والسد يعمل بطاقة تخزين 101 مليون متر مكعب، حيث يبلغ ارتفاعه 83 مترا، وبدأت عمليات تشييده منذ عام 2009.