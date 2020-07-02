محلل : الانتخابات لن تغير شيئا من المشهد السياسي ... والزعامات كما هي !!

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، في ظهور التكتلات السياسية الجديدة، محاولة للسيطرة على مقاليد الحكم عند خوض الانتخابات المبكرة، لافتا الى :" ان تكتلات اخرى ستظهر على الساحة السياسية وقد تشهد الفترة القصيرة المقبلة اندماج بعض الاحزاب السياسية ".



وقال الخيكاني في تصريح صحفي :" ان الفترة المقبلة ستشهد ظهور تكتلات وتحالفات جديدة بين الكتل السياسية، اذ ان الزعامات السياسية ستبقى ولن تغير الانتخابات المبكرة شيئاً من المشهد السياسي، وما سيحدث هو مجرد صعود لبعض الاحزاب وهبوط اخرى ".



واضاف :" ان الكاظمي قد يتزعم احد الاحزاب الجديدة التي ستظهر للساحة، حيث ان نفيه الانتماء لاي حزب سياسي يضع علامات استفهام كثيرة، وقد تشهد الفترة المقبلة ظهور احزاب داعمة له ، خاصة من الشخصيات المطلوبة للقضاء التي عادت للعراق مؤخرا ".

ف.ا