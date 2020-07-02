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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 01:01 م

الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 28 محصولا زراعيا

وزارة الزراعة

اكدت وزارة الزراعة، أن خططها نجحت بتوفير نحو 28 مادة زراعية للمائدة العراقية الأمر الذي قلل إلى حد كبير من استيراد هذه المواد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف، في تصريح صحفي إن "حماية المنتوج الزراعي المحلي لن تكون فعالة إن لم نتلق دعم مؤسسات الدولة المعنية ومنها المنافذ الحدودية التي تحتاج الى قرار سياسي لمنع المستورد"، مبينا ان "اكثر المنافد الحدودية التي يدخل من خلالها المستورد هي منافذ الاقليم الذي لا يلتزم بقرارات الحكومة الاتحادية".

واضاف  ان "وزارة الزراعة دعت رئيس الوزراء لمنع استيراد المواد التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي عبر المنافذ الحدودية حماية للمنتوج المحلي وتشجيعاً للفلاح العراقي"، مبيناً أننا "استبشرنا خيرا بارسال قوة عسكرية تشرف على عمل المنافذ ومن بينها منافذ اقليم كردستان وهو الحل الامثل للسيطرة عليها واعادة هيكلتها بطريقة جديدة".

ف.ا

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