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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 12:58 م

البعيجي: تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين أمر غير مبرر

منصور البعيجي

اكد النائب منصور البعيجي، ان تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر حزيران الى الان امر غير مبرر.

وقال البعيجي في بيان "هنالك تخبط واضح لدى مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية على اعتبار ان رئيس مجلس الوزراء قد اوعز اليها بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ مايقارب سبعة ايام ولم تصرف وزارة المالية الرواتب الى يومنا هذا ولم توضح السبب لعدم صرفها".

واضاف البعيجي "اننا في مجلس النواب شرعنا قانون الاقتراض الداخلي والخارجي من اجل توفير السيولة المالية وتم المصادقة على القانون والجهات المختصة اعلنت توفير السيولة والرواتب لم تصرف".

ودعا البعيجي "الكاظمي الى التحرك سريعا ويأمر بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال اليومين المقبلين وبدون اي تأخير"، مشيرا الى ان "تأخير صرف الرواتب يضر بشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي ولايمكن السماح بهكذا امر يمس حياة المواطن ونحن نعيش ازمة صحية كبيرة وتأخير صرف الرواتب سيفاقم هذه الازمة.

ف.ا

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