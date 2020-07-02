وفاة الشاعر الكردي حسين عمر البرزنجي في كركوك بفيروس كورونا

توفي الشاعر والاديب الكوردي حسين عمر البرزنجي صباح اليوم الخميس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر ان البرزنجي وهو من يرفع الاذان في جامع "السيد نور الدين" توفي فجر اليوم اثر تعرضه لمضاعفات بسبب الفيروس.

ويعد البرزنجي الذي يبلغ من العمر 78 عاما احدى الشخصيات البارزة في المجتمع الكركوكي وهو من مؤسسي اتحاد الادباء الكرد فرع كركوك.

الى ذلك قال مصدر طبي مسؤول إن جوان حسن عضو مجلس محافظة كركوك المنحل وزوجها تماثلا للشفاء التام من كورونا بعد حجر منزلي نفسهيما لمدة تجاوزت ١٧ يوما.

