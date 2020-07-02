نائب: الكاظمي في موقف حرج واستضافته في البرلمان قد تتحول إلى استجواب

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , اليوم الخميس , ان رئيس الوزراء يواجه مواقف حرجة وان وضعه الحالي لايحسد علية, مؤكدا ان استضافته في البرلمان ربما يتحول الى استجواب لاخفاقه بعدة ملفات.

وقال جابر في تصريح له, ان “الملفات التي كلف بها الكاظمي عند دعمه بالترشيح لمنصب رئيس الوزراء مازالت تشكل عبئا كبيرا عليه وذلك لعدم قدرته من تنفيذها ولو بخطوات أولية”.

وأضاف ان “رئيس الوزراء يواجه مواقف حرجة وان وضعه الحالي لايحسد عليه”, مؤكدا ان “استضافته في مجلس النواب ربما يتحول الى استجواب لاخفاقه بعدة ملفات”.

وكان رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب استبعد في تصريح له امس الأربعاء، عقد جلسة استثنائية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأيام القادمة، مؤكدا وجود مطالب من بعض الكتل باستضافة الكاظمي.