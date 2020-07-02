المالية النيابية تكشف حقيقة استقطاع رواتب الموظفين



بينت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أن رواتب الموظفين لن تشهد استقطاع كما روج له، لافتة الى ان تجاوز الازمة المالية يكون من خلال السيطرة على الواردات غير النفطية.

وقال عضو اللجنة حنين القدو ان “موضوع استقطاع رواتب الموظفين انتهى ولايوجد أي توجه بهذا الخصوص، خاصة ان البرلمان رفض ذلك وخاصة لشهر حزيران المنصرم”.

وأضاف ان “هناك شك كبير بتقديم الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب، وهناك ارقام تخمينية بشأن واردات كل شهر وقد نصل الى نهاية العام الجاري مع عجز يقارب الـ 40 تريليون دينار”.

وأوضح القدو، “تجاوز الازمة مرهون بالضغط على المنافذ الحدودية والكمارك وجباية الكهرباء وإدخال الواردات الأخرى الى خزينة الدولة فأن العجز سيقل الى حدود معقولة”.