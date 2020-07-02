خبير قانوني: للموظف الحق في مقاضاة الحكومة بسبب تكرار تاخير الرواتب

اكد الخبير القانوني علي التميمي، حق الموظف في مقاضاة الحكومة بسبب تكرار تاخير الرواتب، مبينا ان النظام ينص على استلام الموظف مرتبه كل 30 يوما دون تاخير.



وقال التميمي " ان " نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوما وهو معتمد في أغلب دول العالم ".



واشار التميمي الى ان " قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام يتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب مبينا ان اسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب " مؤكدا ان "اغلب أو كل الموظفين يعتمدون على هذه الرواتب في إيجارات وسلف ومعيشه لا تحتمل التاخير ابدا.