الصحة النيابية: التخبط الحكومي انعكس سلبا على مواجهة كورونا

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي ، اليوم الخميس ، أن التخبط الحكومي انعكس بطبيعة الحال على عمل وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، فيما اعتبر تنصل بعض الوزارات عن التزاماتها تجاه مواجهة تحديات كورونا انتكاسة كبيرة.

وقال الغريباوي في تصريح له إن “المشكلة الحقيقية ليست بشخص وزير الصحة حسن التميمي وبالتالي لايمكن تحميل الوزير مسؤولية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا”.

وأضاف أن “هناك تقصيرا حكوميا واضحا تجاه ازمة كورونا يفترض بجميع الوزارات تعضيد مواردها لمواجهة الوباء كما واجهنا داعش”.

وأشار إلى أن “تنصل الحكومة تجاه ازمة فيروس كورونا انتكاسة كبيرة”، مبينا أن “وزارة الصحة تسلمت تركة ثقيلة من الإهمال والفساد منذ عام ٢٠٠٣”.