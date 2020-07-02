مسؤول بالصحة يؤكد وجود إصابات بفيروس كورونا داخل السجون ويدعو للتحرك

أعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، عن تسجيل السجون إصابات بفيروس كورونا المستجد



وقال الحجامي، في بيان صحفي: "نظرا لتسجيل إصابات باستمرار بمرض فايروس كورونا المستجد في السجون أقترح على أصحاب القرار إصدار أمر بخروج الذين لا يشكل خروجهم ضررا على المجتمع.



وأضاف أنه يرى ضروريا أن "يخرجوا بكفالة مناسبة ثم تتم إعادتهم لإكمال مدة محكوميتهم بعد انقضاء الجائحة.



وفي وقت سابق، أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن قلقها من وضع السجون العراقية، ومنع الزيارات الرصدية لها من قبل الحكومة، محذرة في ذات الوقت من تحول السجون إلى بؤر لكورونا.