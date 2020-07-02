أربيل تبلغ بغداد استعدادها لاتخاذ خطوة قد تطوي صفحة الخلافات

اعلنت حكومة إقليم كردستان أنها أبلغت الحكومة الاتحادية استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط بشرط الاتفاق أولاً على أمرين اثنين، وهو ما قد يمهد لطي صفحة الخلافات بشأن ملفات رئيسية.



وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل إن حكومة الإقليم أبلغت بغداد استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط بعد الاتفاق أولاً على مستحقات الشركات المستثمرة لحقول النفط وكذلك نفقات التصدير.

وأضاف عادل أن وفد حكومة الإقليم سيعود قريباً إلى بغداد لاستئناف المباحثات بشأن الخلافات العالقة.



وكانت حكومة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل الماضي قطع رواتب موظفي إقليم كردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.