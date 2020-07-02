ممثلان عراقيان يتعافيان من «كورونا»

تعافت الممثلة العراقية القديرة فوزية حسن من فيروس كورونا، وعادت إلى منزلها وسط فرح وتبريكات وتهاني زملائها الفنانين.

وكانت حسن اضطرت إلى دخول أحد المشافي للعلاج من الفيروس.



كما تعافى الممثل العراقي الكوميدي سامي محمود، من الفيروس، إذ تمت معالجته داخل منزله، وتمكن من التعافي من الفيروس، بعد أن التزم بالتوجيهات الصحية التي أعطاها له الأطباء.