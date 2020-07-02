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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 11:30 ص

هشام السهيل : سنخرج من تحالف عراقيون ان انضم ائتلاف دولة القانون اليه

هشام السهيل



اكد رئيس كتلة وطن النيابية هشام السهيل ان كتلته  ستخرج من تحالف عراقيون  اذا انضم اليه ائتلاف دولة القانون.

  وقال السهيل ان انضمامنا لتحالف عراقيون ليس معناه الدعم  المباشر الوزراء مصطفى الكاظمي.

 واضاف ان: هدفنا من الانضمام دعم الدولة وسيادتها واي قرار حكومي فيه اصلاح للبلد

 وتابع : نحن ندعم قرارات الحكومة المتعلقة بالاصلاحات ومكافحة الفساد واجراء انتخابات عادلة ونزيه.مشيرا الى عدم الوقوف حاليا مع دعوات سحب الثقة عن رئيس الحكومة.

 واشار الى  وجود تفاهمات مع السنة وبعض الشخصيات الكردية للاتفاق على انضمامها لهذا التحالف الجديد

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اعلن امس الاول  عن تشكيل تحالف / عراقيون / بهدف تقوية مسار الدولة وتطبيق القانون واعادة الثقة بالنظام السياسي وتعضيد مسارات الاصلاح  حسب  تعبيره.

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