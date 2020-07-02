البعيجي: هنالك تخبط وارتباك واضح لدى مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية

اعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، عن استغرابه من تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل.



وقال البعيجي في بيان له “نستغرب من تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر حزيران الى الان خصوصا بعد اعلان الجهات المعنية توفير السيولة المالية لثلاثة اشهر القادمة وموظفي الدولة الى يومنا لم يتسلموا رواتبهم ولانعرف سبب تأخيرها”.



واضاف ان “هنالك تخبط واضح لدى مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية على اعتبار ان رئيس مجلس الوزراء قد اوعز اليها بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ مايقارب سبعة ايام ولم تصرف وزارة المالية الرواتب الى يومنا هذا ولم توضح السبب لعدم صرفها”.



وتابع البعيجي “اننا في مجلس النواب شرعنا قانون الاقتراض الداخلي والخارجي من اجل توفير السيولة المالية وتمت المصادقة على القانون والجهات المختصة اعلنت توفير السيولة والرواتب لم تصرف”، مطالبا الكاظمي بـ”يتحرك سريع لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال اليومين المقبلين وبدون اي تأخير خصوصا”.





واكد ان “تأخير صرف الرواتب يضر بشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي ولايمكن السماح بهكذا امر يمس حياة المواطن ونحن نعيش ازمة صحية كبيرة وتأخير صرف الرواتب سيفاقم هذه الازمة”.