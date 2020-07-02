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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 تموز 2020 11:17 ص

الذهب يهبط من أعلى سعر له في 8 أعوام بعد بيانات أمريكية إيجابية

الذهب
هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوى في حوالي ثمانية أعوام بعد بيانات إيجابية بشأن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وتزايد الآمال بلقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1770.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 عند 1788.96 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1779.90 دولار للأوقية.

وتعافى نشاط قطاع التصنيع في أمريكا في يونيو حزيران مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام، وهو ما عزز سوق الأسهم إلى جانب آمال بلقاح تطوره فايزر وبيونتك للتكنولوجيا الحيوية أظهر فرصا للنجاح في المراحل الأولية من التجارب على البشر.
وسجل الذهب مكاسب بأكثر من 13 بالمئة في الربع الثاني من العام بسبب مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وقيام بنوك مركزية كبرى حول العالم بضخ انفاق تحفيزي ضخم والإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 بالمئة إلى 17.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أواخر فبراير شباط.

وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1906.10 دولار للاوقية بينما تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 809.00 دولارا للأوقية.ا
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