ماذا قال مدرب الاسماعيلي السابق عن همام طارق ؟





وصف مدرب النادي الاسماعيلي المصري السابق ، الصربي ميودراج ايسيتش ، اللاعب العراقي همام طارق بانه :" لاعب مهاري و يمتاز بالروح العالية و الثقة الكبيرة ".



وقال ايسيتش في تصريح صحفي :" في فترة تدريبي فريق الاسماعيلي كان همام طارق هو من افضل المحترفين ، فهو لاعب يتمنى اي مدرب ان يمتلك مثله في الفريق ".



واضاف :" ان المنتخب العراقي من المنتخبات الكبيرة في قارة آسيا بما يمتلكه من تاريخ كبير و حصوله على بطولة آسيا الى جانب المشاركة في كأس العالم ، وانا اتذكر كثيرا بعض اللاعبين مثل يونس محمود و نشأت اكرم و هوار ملا محمد ".