20 قرية في ديالى مهددة بالعطش .. ويخيم عليها شبح النزوح



اعلن مسؤول حكومي في ديالى، عن توقف خمس محطات لماء الشرب ، بسبب شحة المياه شرقي المحافظة.



وقال مازن الخزاعي مدير ناحية مندلي ، 90كم شرق بعقوبة مركز المحافظة :" ان خمس محطات للماء في منطقة الندا شرقي ديالى ، توقفت عن العمل بشكل كلي بسبب شحة المياه الخام منذ اكثر من اسبوع ".



واضاف الخزاعي :" ان توقف محطات الماء يهدد حياة 8 الاف نسمة يسكنون 20 قرية زراعية ، ما قد يدفع الى موجة نزوح كبير للاهالي اذا لم تتوفر حلول عاجلة لمعالجة الاوضاع وتفادي ازمة انسانية حادة ، خاصة وان معدلات الحرارة عالية جدا ولايوجد اي مصادر للمياه لتلك القرى غير هذه المحطات التي تعمل بمحدودية عالية بسبب قلة المياه المتوفرة".



ودعا المسؤول المحلي الى وقفة عاجلة لمساعدة القرى واعادة تشغيل محطات الماء لتفادي موجة نزوح جديدة في الندا والمناطق القريبة منها .