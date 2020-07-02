الفتلاوي : اجراءات الحكومة بمواجهة كورونا متخبطة وغير مدروسة





اعتبر النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي ، قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة تمديد ساعات حظر التجوال الجزئي ، بأنه :" غير مدروس ومتخبط ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الحكومة لم تضع اهمية كبيرة لمواجهة كورونا ، وجميع اجراءاتها غير مدروسة”، لافتا الى :" ان معدل الاصابات الذي يعلن غير حقيقي وهنالك ارقام اعلى لم يتم الاعلان عنها ".



واضاف :" ان الحكومة ارتكبت خطأ كبيرا بحل خلية الازمة السابقة التي كانت برئاسة وزير الصحة السابق ، كونها نجحت في حصر الوباء وكانت تعمل بشكل جاد في مواجهة الجائحة".

