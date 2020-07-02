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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 02 تموز 2020 10:21 ص

نائبة : البرلمان مقتنع بعدم تقديم موازنة مالية لهذا العام

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نائبة : البرلمان مقتنع بعدم تقديم موازنة مالية لهذا العام

كشفت  النائبة عن اتحاد القوى العراقية  زيتون الدليمي  عن وجود قناعة كاملة لدى مجلس النواب بصعوبة تقديم  الحكومة الموازنة المالية  للعام الجاري .

 وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان  مجلس النواب اصبحت لديه قناعة كاملة بصعوبة تقديم موازنة 2020 ، لكون الحكومة تعمل بما يصلها من اموال ، وان الخزينة العامة لاتملك اموالا كبيرة " .

واضافت :" ان  المعطيات الحاكمة تؤكد ان هذا العام ليس فيه موازنة متكاملة ، الا ان البرلمان مستمر بالتواصل مع الحكومة في اجراء الاصلاحات ، وهو يراقب عن كثب تلك الاجراءات " .

يذكر ان مجلس النواب  صوت في الثالث من حزيران الماضي على قرار بالزام الحكومة بارسال الموازنة خلال شهر.
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