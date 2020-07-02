نائبة : البرلمان مقتنع بعدم تقديم موازنة مالية لهذا العام



كشفت النائبة عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي عن وجود قناعة كاملة لدى مجلس النواب بصعوبة تقديم الحكومة الموازنة المالية للعام الجاري .



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب اصبحت لديه قناعة كاملة بصعوبة تقديم موازنة 2020 ، لكون الحكومة تعمل بما يصلها من اموال ، وان الخزينة العامة لاتملك اموالا كبيرة " .



واضافت :" ان المعطيات الحاكمة تؤكد ان هذا العام ليس فيه موازنة متكاملة ، الا ان البرلمان مستمر بالتواصل مع الحكومة في اجراء الاصلاحات ، وهو يراقب عن كثب تلك الاجراءات " .



يذكر ان مجلس النواب صوت في الثالث من حزيران الماضي على قرار بالزام الحكومة بارسال الموازنة خلال شهر.