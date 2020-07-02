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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 02 تموز 2020 10:19 ص

نائب : الكاظمي يعيد " تدوير" وجوه عليها ملفات فساد

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نائب : الكاظمي يعيد " تدوير" وجوه عليها ملفات فساد


اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"خرق" القانون والدستور، معتبراً ان واجب الكاظمي هو التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة ومواجهة وباء كورونا ، وليس الذهاب الى تغييرات جذرية "اغلبها خارج صلاحياته" وبحاجة الى تصويت مجلس النواب.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي :" ان خطوات الكاظمي الاخيرة باعادة تدوير وجوه عليها ملفات فساد سابقة وتمت احالتها على التقاعد قبل عقد من الزمن بسبب تلك الملفات، امر لا يجب السكوت عليه".

واضاف :" اننا  صدمنا بقرار الكاظمي اعادة نائل سعد عبد الهادي  الى منصب مدير الطيران المدني، في وقت تمت فيه  احالته على التقاعد بسبب وجود ملفات سلبية عليه".

وتابع :" ان ما جرى ويجري اليوم هو خرق واضح للقانون والدستور ويخلق لدينا شكوكاً حول تلك الاجراءات غير المدروسة".
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