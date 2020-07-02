نائب : الكاظمي يعيد " تدوير" وجوه عليها ملفات فساد





اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"خرق" القانون والدستور، معتبراً ان واجب الكاظمي هو التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة ومواجهة وباء كورونا ، وليس الذهاب الى تغييرات جذرية "اغلبها خارج صلاحياته" وبحاجة الى تصويت مجلس النواب.



وقال المحمداوي في تصريح صحفي :" ان خطوات الكاظمي الاخيرة باعادة تدوير وجوه عليها ملفات فساد سابقة وتمت احالتها على التقاعد قبل عقد من الزمن بسبب تلك الملفات، امر لا يجب السكوت عليه".



واضاف :" اننا صدمنا بقرار الكاظمي اعادة نائل سعد عبد الهادي الى منصب مدير الطيران المدني، في وقت تمت فيه احالته على التقاعد بسبب وجود ملفات سلبية عليه".



وتابع :" ان ما جرى ويجري اليوم هو خرق واضح للقانون والدستور ويخلق لدينا شكوكاً حول تلك الاجراءات غير المدروسة".