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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 تموز 2020 04:47 م

قوة من سرية فض الشغب تطبق فرض حظر التجوال في النجف

قوات فض الشغب

أفاد إعلام شرطة النجف، اليوم الأربعاء، بأن قوة من سرية فض الشغب طبقت فرض حظر التجوال وإغلاق كافة الطرق ومحاسبة المقصرين.

وقالت في بيان، إن "قوة من سرية فض الشغب باشرت بتطبيق فرض حظر التجوال وإغلاق كافة الطرق ومحاسبة المقصرين"، مبينة أن ذلك جاء "حسب توجيهات قائد شرطة المحافظة العميد فائق فليح الفتلاوي بضرورة تطبيق قرارات خلية الازمة لحماية ارواح المواطنين".

وحذر الخبير السابق في الصليب الأحمر الدولي فلاح الساعدي، اليوم الأربعاء، من أن استمرار الحظر الجزئي سيقتل العراقيين، ودعا الحكومة إلى فرض حظر شامل لوقف انتشار العدوى المتزايدة بكورونا.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة، مشيرة الى تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساء الى الساعة السادسة صباحا.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 104 حالات وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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