بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 تموز 2020
آخر الأخبار
الفتلاوي : اجراءات الحكومة بمواجهة كورونا متخبطة وغير مدروسة قوات عراقية قرب الحدود التركية في اقليم كردستان نائبة : البرلمان مقتنع بعدم تقديم موازنة مالية لهذا العام نائب : الكاظمي يعيد " تدوير" وجوه عليها ملفات فساد الغزي : حكومة الكاظمي ليست افضل من الحكومات السابقة قوة من سرية فض الشغب تطبق فرض حظر التجوال في النجف تجدد التظاهرات الاحتجاجية في بغداد تقرير أمريكي يحذر من مشاكل تهدد طائرات إف -16 أهم أسلحة العراق موازنة 2020 ..عام كامل في مجلس الوزراء وتحذيرات من انهيار الاقتصاد العراقي ! الشمري: إيران تلعب لعبة الشرطي الجيد والسيء في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 04:00 م

تقرير مجلس الأمن يدين إيران .. وروحاني يهدد بالرد اذا تم تمديد حظر الأسلحة على طهران

روحاني

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ"رد حاسم" إذا مدد مجلس الأمن بالأمم المتحدة قرار حظر الأسلحة، واعتبر ذلك بمثابة "توجيه ضربة سياسية" لخطة العمل المشتركة للاتفاق النووي.
وأكد روحاني خلال كلمة باجتماع مجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء، بثها التلفزيون الإيراني، أن إيران "لن تتسامح إذا ما وجهت ضربة سياسية للاتفاق النووي"، مضيفا أن "طهران لن تفي بالتزاماتها بالكامل إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته بموجب الاتفاق".

وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، فقد حذر روحاني أيضًا من أن "الضربة السياسية" للاتفاق النووي ستقابلها "إجراءات حاسمة" من قبل إيران.

"ضربة اقتصادية"

وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة وجهت حتى الآن "ضربة اقتصادية" للاتفاق، لكن إيران لن تتسامح بتوجيه ضربة سياسية، وذلك في إشارة إلى جهود واشنطن هذه الأيام لمنع إنهاء حظر إيران المفروض على الأسلحة.


ومن المقرر أن ينتهي الحظر الذي ظل ساريًا لمدة خمس سنوات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، في 18 أكتوبر من هذا العام.
حظر الأسلحة

وتأتي تصريحات روحاني، رداً على اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في اجتماع إن عدم تمديد القرار سيعرض أمن المنطقة إلى الخطر، مضيفًا: "إذا فشلتم في تمديد الحظر فسوف تشتري إيران أسلحة متطورة من روسيا، وتهدد استقرار المنطقة العربية".
وأضاف بومبيو في الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة مقترح أميركي بتمديد حظر السلاح على إيران: "إذا أخفقنا في عدم تمديد حظر السلاح ضد طهران فإنها ستحصل على إمكانية تطوير سلاحها والوصول لأذرعها من الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني إلى سوريا وأفغانستان".
وأعلنت روزماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، خلال الاجتماع، أن "الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على السعودية مصدرها إيران".
وشهد الاجتماع نقاشات متباينة حول قرار تمديد بينما يحاول الأوروبيون سلوك طريق وسط من خلال مقترح يقضي بتمديد الحظر إلى وقت محدد مقابل عودة إيران لكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.










Volume 0%





إقرأ أيضاًشاهد عالقين خلف النوافذ والنار تلتهم مركزا طبيا بطهران04:19 GMT
إقرأ أيضاًبوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا12:18 GMT


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الخزعلي وحسن نصر الله

قيس الخزعلي.. ملفات شديدة السرية لإرهابي إيراني يكره العراق 02 تموز 2020 01:55 ص

الجبير

السعودية تواصل صفع إيران: نظام عدواني وتقرير الأمم المتحدة فضح إرهابها في اليمن 02 تموز 2020 12:21 ص

احتجاجات لبنان

لماذا لا يقدم الإرهابي نصر الله عدة مليارات من الدولارات لمساعدة لبنان؟.. "صناديق القمامة" تفضح الانهيار 01 تموز 2020 10:41 م

كتائب حزب الله العراق الارهابية

عراقيون: ترسانة الأسلحة لدى أذرع إيران تفرض على الكاظمي معركة حقيقية لانتزاعها أو مغادرة منصبه 01 تموز 2020 09:49 م

السعودية

السعودية : تقرير غوتيريش يؤكد ضلوع إيران في تنفيذ هجمات إرهابية .. ونعتبر طهران "قوة مزعزعة للاستقرار" في المنطقة 01 تموز 2020 03:35 م

إف 16

تقرير أمريكي يحذر من مشاكل تهدد طائرات إف -16 أهم أسلحة العراق 01 تموز 2020 03:24 م

كورونا في العراق

فيروس كورونا يكشف المستور .. ديالى محافظة حبيسة الأزمات وخارج نطاق الخدمات 01 تموز 2020 03:09 م

الحكومة

الحكومة تواجه كورونا بخمسين مليار دينار .. ومجلس النواب: القرار جاء بعد فوات الأوان 01 تموز 2020 03:00 م

التعليقات