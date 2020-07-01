أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها للمرة الأولى منذ نهاية عام 2011

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها عند 1800 دولار للمرة الأولى منذ نهاية عام 2011 عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع خسائر الدولار، ليسجل أفضل صعود فصلي في 4 سنوات.

واستفاد المعدن النفيس من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأميركية لمستوى قياسي مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجاً. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن التوقعات بشأن أكبر اقتصاد في العالم "غير مؤكدة للغاية" وستعتمد على سرعة احتواء الفيروس وجهود الحكومة لدعم التعافي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي. ومع مخاوف الوباء والإجراءات التحفيزية غير المسبوقة من البنوك المركزية والحكومات، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 12.8 في المئة أو ما يعادل 203.9 دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو أكبر صعود فصلي منذ نهاية مارس (آذار) من العام 2016.

كما سجل المعدن النفيس مكاسب شهرية ثالثة على التوالي بنحو 2.9 في المئة خلال يونيو الماضي. وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس المقبل بنحو 1.1 في المئة أو ما يعادل 19.30 دولار ليصل إلى مستوى 1800.50 دولار للأوقية. كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.5 في المئة مسجلاً مستوى 1781.17 دولار للأوقية.