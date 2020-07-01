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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 تموز 2020 02:58 م

الشمري: إيران تلعب لعبة الشرطي الجيد والسيء في العراق

ظافر الشمري
أكد المحلل السياسي ظافر الشمري، أن إيران تلعب لعبة الشرطة الجيد والسيء في العراق من أجل الالتفاف على ثورة تشرين.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "إيران تلعب لعبة الشرطي الجيد و الشرطي السيء في العراق وكلاهما مسيطر عليه من قبل إيران من أجل الالتفاف على ثورة تشرين و مطالبها".

وأضاف "من الان حتى موعد الانتخابات ستشهد هذه اللعبة تصاعداً من خلال صناعة وجوه وتحالفات جديدة تظهر إعلاميا أنها تحطم الوجوه السيئة لإيران".

وتابع "المفروض من العراقيين أن لا يقعوا ضحية مثل هذه اللعبة وإن يدققوا في التاريخ السياسي لكل شخص يتم الترويج له وللوظائف التي شغلها مع سلطة إيران منذ ٢٠٠٣ إلى اليوم".


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