قائد الشرطة مطلوب .. بالاسم



اعلن مصدر في ادارة نادي "الزوراء" ان مدرب فريق الكرة بالنادي باسم قاسم، طالب الادارة بالتعاقد مع قائد الشرطة وليد سالم.



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان مدرب نادي الزوراء باسم قاسم اجتمع بالهيئة الادارية للنادي من اجل تحديد اللاعبين الذين يرغب بضمهم في الانتقالات الصيفية الجارية".



واضاف :" ان ادارة النادي استمعت الى طلبات المدرب، وستجتمع مع اللاعب وليد سالم من اجل معرفة امكانية ضمه خلال الانتقالات الجارية ".



يذكر ان وليد سالم اعلن رحيله بشكل رسمي عن الشرطة بعد 12 عاماً قضاها مع القيثارة الخضراء.



ف.ا

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