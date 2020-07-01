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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 تموز 2020 02:55 م

مراقبون: خلية الأزمة تقتل العراقيين ..وأسلوب مناعة القطيع سيوقع المزيد من ضحايا كورونا

عراقيات
حذر الخبير السابق في الصليب الأحمر الدولي فلاح الساعدي، اليوم الأربعاء، من أن استمرار الحظر الجزئي سيقتل العراقيين، ودعا الحكومة إلى فرض حظر شامل لوقف انتشار العدوى المتزايدة بكورونا.
وقال الساعدي في تصريح  له إن "الحظر الجزئي هو في الحقيقة اسلوب مناعة القطيع، ومعناه ان المجتمع في حالة الوباء يمارس حياته بشكل طبيعي بحيث يصاب معظمه بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس ومن ثم تحاربه عن طريق انتاج اجسام مناعية مضادة اذا ما حاول مجددا، ثم يتوقف الجهاز المناعي عن انتاج الاجسام المضادة".
وأضاف أن "الجهاز المناعي نتيجة الاصابة بكورونا لا يتوقف عن انتاج الاجسام المضادة ويبقى مستمرا بانتاجها، اذ من المحتمل أن الفيروس أحدث خللاً بالجهاز المناعي للمصاب بحيث جعله "جهازا مجنونا" غير مسيطر عليه ويولّد باستمرار وبدون توقف اجساما مناعية مضادة (cytokines) وهذه الاجسام المناعية المضادة حالما تنتهي من معركتها مع الفيروس فانها تعود لتهاجم الرئتين وتقتل المصاب، وهذا ما يسمى علميا بـ(العاصفة المناعية القاتلة".
وأشار الساعدي إلى أن "الدليل على ذلك هو أن معظم الوفيات المسجلة في العراق حسب شهادات الاطباء هي للفئة الشبابية او الرياضيين ذوي المناعة الجيدة، لذلك تم مؤخراً اعتماد ادوية مثبطة للمناعة لعلاج الحالات الحرجة لكورونا في البروتوكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية".
وأوصى الخبير بضرورة الغاء الحظر الحزئي وفرض حظر شامل وباجراءات حازمة وصارمة من قبل الدولة، ويكون الحظر لمدة لا تقل عن 21 يوما، على أن توفر الدولة سلة غذائية لهذه المدة وللفئات المحتاجة، وكذلك نشر سيارات الاسعاف في الاحياء السكنية الشعبية مع مفرزة امنية لمنع أي تجمع يزيد عن ثلاثة أشخاص، وفتح مكاتب أغاثة في كل حي سكني لتقديم الدعم اللوجستي، والغاء جميع الاستثناءات، ماعدا الكوادر الصحية والخدمية.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة، مشيرة الى تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساء الى الساعة السادسة صباحا.
ويرى مختصون ان أسلوب مناعة القطيع قد فشل في مواجهة مرض كورونا المتفشي في انحاء العالم، واصفين إياه بأنه "قانون الغاب" الذي يقضي بأن يكون البقاء للأقوى، كما يرون  الهند وبريطانيا مثالا على ذلك الفشل.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 104 حالات وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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أخر تعديل: الأربعاء، 01 تموز 2020 03:11 م
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