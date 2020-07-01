نائب عن ذي قار يحذر : الازمة الصحية في المحافظة بدأت بالخروج عن السيطرة

حذر النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، من استمرار الفوضى الادارية داخل المحافظة، فيما دعا اصحاب القرار الى توظيف الجهد المالي والاداري بالشكل الصحيح لانقاذ المحافظة من التخبطات السياسية.



وقال الجابري في تصريح صحفي :" ان الازمة داخل ذي قار ستبقى قائمة مالم توظف الاموال بالشكل الصحيح " ، مبينا :" ان الخلاف عميق وقائم داخل الادارة المحلية ،وهذه الخلافات انعكست سلبا على اداء المحافظة ".



واشار النائب الى :" ان الازمة الصحية في ذي قار بدأت تخرج عن السيطرة ، مالم تكن هناك اجراءات عاجلة وسريعة من الحكومة المركزية".

ف.ا